DIRETTA Serie A: in campo Milan Juventus 0-2 LIVE

In campo Milan Juventus 0-2 LA CRONACA LIVE

83' ESPULSIONE! Perde la testa Higuain, ammonito per un fallo su Benatia e poi espulso con rosso diretto da Mazzoleni che era stato aggredito verbalmente.

81' GOL! Raddoppio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo! Milan-Juventus 0-2!

79' SOSTITUZIONE: Douglas Costa in campo al posto di Dybala.

77' Higuain riceve palla spalle alla porta e serve Rodriguez, il laterale svizzero corre e va al tiro: pallone che sorvola la traversa.

75' SOSTITUZIONE: si gioca il tutto per tutto Gattuso, richiamando Abate e Calhanoglu e mandando in campo Laxalt e Borini.

74' SOSTITUZIONE per la Juventus, con Khedira che entra in campo al posto di Pjanic.

72' Cutrone fa partire un pericolosissimo contropiede, prova a servire al centro Higuain ma stavolta Benatia è perfetto.

70' Ancora doppio errore in fase di copertura da parte di Ricardo Rodriguez, in difficoltà per tutta la serata.

68' Break di Cristiano Ronaldo, che trova la conclusione improvvisa su cui Donnarumma è attento.

67' Higuain in posizione di regista serve Suso, palla poi a Cutrone chiuso in corner da Cancelo. Cresce il Milan.66' Contropiede fatto partire da Kessie che si fa metà campo palla al piede, poi apre a sinistra per Higuain: conclusione murata.

65' Cristiano Ronaldo ruba palla a Bakayoko, ma il tocco per Dybala è impreciso.

62' SOSTITUZIONE per il Milan che passa alle due punte: entra Patrick Cutrone al posto di Samu Castillejo.

61' AMMONIZIONE per Bakayoko, reo di aver steso Dybala.

58' PALO! La punizione di Dybala si schianta sul legno dopo aver superato la barriera.

57' Ancora pericoloso Ronaldo, fermato con le brutte da Romagnoli. Nessun cartellino per il capitano del Milan.

53' Lunga fase di possesso palla della Juve, che ora vuol far correre il Milan a vuoto.

51' Gran sinistro di Cristiano Ronaldo, che prende in pieno Zapata tra tempia e orecchio: a terra il difensore colombiano, gioco ancora fermo.

49' Calhanoglu si propone a sinistra, sfida Bentancur e poi prova il destro. Conclusione strozzata che termina sul fondo.

47' Il Milan prova a far girare la palla, la Juve per il momento sembra aspettare.

46' INIZIO SECONDO TEMPO.

45' Juventus in vantaggio all'intervallo grazie alla rete lampo di Mario Mandzukic. Milan che si morde le mani per un rigore non realizzato dal grande ex, Gonzalo Higuain.

43' Milan che sembra aver subito il colpo psicologico del rigore sbagliato: Higuain tra l'altro si era incaricato della massima punizione togliendo il pallone dalle mani di Kessie.

41' PALO! Rigore fallito da Higuain, con deviazione decisiva di Szczesny e palla che si stampa sul legno.

40' RIGORE! Questa la decisione di Mazzoleni dopo aver rivisto le immagini.

39' Contropiede di Suso con palla al centro per Higuain, arriva il tocco di mano di Benatia. Mazzoleni non assegna il rigore, ma poi si consulta con il Var.

37' Fallo di Abate su Mandzukic, con la partita che in questa fase si sta un po' incattivendo.

35' AMMONIZIONE: Benatia in ritardo su Bakayoko, duro il suo intervento che gli procura un cartellino giallo.

34' Primo tiro in porta del Milan: è Suso a liberare il sinistro da fuori area, Szczesny fa suo il pallone.

33' Tiro sporco di Dybala, la palla si impenna ma Donnarumma c'è.

32' Cancelo va al cross lunghissimo, ci arriva dalla parte opposta Alex Sandro, a cui però Suso sradica il pallone dai piedi.

30' Alla battuta Pjanic, che colpisce in pieno volto Zapata che rimane intontito per qualche secondo. Gioco fermo.

29' Cristiano Ronaldo danza ai limiti dell'area, Kessie lo controlla e alla fine lo stende. Punizione interessante per la Juve.

27' Palla morbida di Cancelo per la testa di Mandzukic, che stavolta però quasi appoggia la palla tra i guanti di Donnarumma.

25' Suso controlla un buon pallone, ma viene steso da Alex Sandro. Prova a riorganizzarsi il Milan.

23' Cancelo premia il taglio di Mandzukic sulla destra, l'attaccante croato viene chiuso in corner addirittura da Castillejo.

21' Cristiano Ronaldo galoppa sulla destra e crossa, ci arriva in scivolata Rodriguez. Corner per la Juventus.

19' Suso apre per Abate sulla destra, cross molto teso su cui arriva la presa in tuffo di Szczesny.

16' Cross di Castillejo per Higuain, la Juve si rifugia in fallo laterale.

15' Cristiano Ronaldo apre sulla sinistra per Alex Sandro, palla un po' lunga ma il cross parte. Ci arriva Kessie e riparte il Milan.

13' Palla profonda per Cristiano Ronaldo, che non riesce a concludere. Sul proseguimento dell'azione tiro al volo di Mandzukic fuori misura.

11' Mandzukic non lontano dal bis, con un'azione identica a quella del vantaggio, con tanto di cross dalla sinistra. Stavolta è bravissimo ad anticiparlo Romagnoli.

9' Il cross di Alex Sandro per Mandzukic, che di testa fa secco Rodriguez e non lascia scampo a Donnarumma.8' Punizione battuta da Calhanoglu: in ritardo Castillejo, ci arriva senza problemi Szczesny.

Milan-Juventus 0-1: all'8' del pt, cross di Alex Sandro sul secondo palo con il contagiri, Mandzukic salta altissimo e segna

7' Il primo tiro della partita è di Cristiano Ronaldo, che si accentra dalla sinistra ma poi sbaglia completamente le misure del tiro. San Siro rumoreggia.

6' Assolo di Suso che trova il fondo e va al cross, Benatia ci arriva e di testa mette in fallo laterale.

4' Cancelo serve Bentancur che va al cross morbido, palla respinta su cui arriva Pjanic. Tiro velleitario il suo.

2' Break di Calhanoglu, che però non riesce a servire Castillejo. Riparte la Juve.

1' SI PARTE!

0' Da sottolineare che l'altro, grande (e detestatissimo) ex, Leonardo Bonucci, partirà dalla panchina: al suo posto in campo Benatia.

0' Diverse assenze per Gennaro Gattuso, che punta su Bakayoko in mediana e Castillejo in avanti, a fianco del recuperato Higuain. Cutrone parte dalla panchina.

0' Tridente "pesante" per Massimiliano Allegri, che torna nello stadio in cui vinse lo scudetto 2011 con Dybala-Cristiano Ronaldo-Mandzukic.

Milan-Juve, fischi e insulti contro Bonucci - Fischi e insulti contro Leonardo Bonucci. All'ex capitano del Milan, in panchina nel big-match di San Siro, durante la lettura delle formazioni è stata riservata un'accoglienza tutt'altro che amichevole dai suoi vecchi tifosi, che non hanno dimenticato l'addio in estate dopo una sola stagione in rossonero. San Siro, dove si vede per la prima volta il prossimo ad rossonero Ivan Gazidis, è quasi tutto esaurito e registra con quasi 5 milioni di euro il maggiore incasso della storia del Milan. In tribuna, tra gli altri, anche i due ex ad del Milan, Barbara Berlusconi e Adriano Galliani, e il Ministro degli Interni, Matteo Salvini, che su Instagram ha pubblica la foto della coreografia rossonera, con la scritta "difficile, ma si lotta". La Curva Sud ha esposto il volto di un Diavolo e due uomini tatuati, uniti dalla scritta ''non ti ho lasciato mai'': una celebrazione di tutti i gruppi della tifoseria organizzata. Prima della gara si sono esibite in una speciale 'ouverture' le 'Farfalle' della nazionale italiana di ginnastica ritmica, guidata dal dt Emanuela Maccarani, plurimedagliate e già qualificate per le Olimpiadi di Tokyo 2020.