Champions League: Inter Barcellona, Napoli PSG LIVE

Niente Inter per Lionel Messi. Il talento del Barcellona, reduce da un infortunio al gomito, non andrà nemmeno in panchina nella sfida contro i nerazzurri di stasera: la scelta dell'allenatore dei blaugrana, Ernesto Valverde, è stata quella di mandarlo direttamente in tribuna. Al posto di Messi ci sarà Dembelè, preferito a Rafinha. Nell'Inter nessuna sorpresa per quanto riguarda la formazione titolare. Luciano Spalletti rilancia dal 1' Radja Nainggolan, che torna titolare dopo il problema alla caviglia nel derby. Nel 4-3-3 scelto dal tecnico nerazzurro a centrocampo, insieme al belga, ci saranno Brozovic e Vecino, mentre in attacco Perisic e Politano affiancheranno Icardi.

"Giochiamo senza fare calcoli, ma dando il meglio, facendo qualcosa in più del normale. Ho sensazioni positive nell'applicazione e nell'attenzione della squadra. A volte siamo stati leziosi, dovremo essere più concreti", ha detto ieri Carlo Acelotti alla vigilia della partita di Champions League contro il Psg. Per Spalletti la sfida di stasera con il Barcellona: "Sarà l'occasione per vedere se possiamo davvero giocare alla pari con chiunque".

A Milano Inter con Handanovic, Vrsaljko, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Nainggolan, Politano, Icardi e Perisic. A disposizione di Spalletti Padelli, Miranda, D'Ambrosio, Borja Valero, Lautaro Martinez, Keita e Candreva. Valverde non scioglie l'enigma Messi e potrebbe partire con ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Arthur, Busquets, Raikitic, Rafinha, L. Suarez e Coutinho. Arbitra il polacco Marciniak

