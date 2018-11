Empoli, via Andreazzoli. E' il terzo esonero in Serie A

"L'Empoli Fc rende noto di avere sollevato dall'incarico di responsabile tecnico della prima squadra Aurelio Andreazzoli e i suoi collaboratori Giacomo Lazzini e Andrea Aliboni". E' quanto pubblicato dal club azzurro, sul proprio sito, dopo le indiscrezioni circolate a metà pomeriggio, rendendo ufficiale l'esonero dell'allenatore. "A mister Andreazzoli, protagonista con i nostri colori della splendida cavalcata che nella stagione passata ha permesso al club di tornare a calcare il palcoscenico della massima serie, prosegue il comunicato, vanno i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto. Al contempo Empoli Fc augura al tecnico e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale". In serata potrebbe arrivare l'ufficialità anche dell'ingaggio del nuovo tecnico, che dovrebbe essere Beppe Iachini.

L'Empoli FC rende noto di aver sollevato Aurelio Andreazzoli dall'incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra https://t.co/oNTZoacuXE — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 5 novembre 2018

Con l'esonero di Aurelio Andreazzoli dalla guida dell'Empoli sale a tre il numero delle panchine saltate in Serie A dall'inizio della stagione. Prima di lui a 'saltare' sono stati Davide Ballardini al Genoa (richiamato Ivan Juric) e Lorenzo D'Anna al Chievo (dentro l'ex ct degli azzurri Gian Piero Ventura).