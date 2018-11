LaLiga: Valladolid di Ronaldo sulla strada del Real

L'ombra del Fenomeno Ronaldo, patron del Valladolid e blasonato ex, sulla strada del Real Madrid in crisi che ha cambiato allenatore. Via Lopetegui, avanti con la soluzione interna Solari. Il Real prova a rialzarsi dal nono posto e, dopo il facile successo in Coppa contro una squadra di terza serie, ospita il Valladolid. Impegno agevole solo sulla carta perche la squadra acquisita da Ronaldo ha due punti in più, ha perso solo 1-0 col Barca e viene da quattro vittorie in cinque gare. Passeggiata prevista per il Barca, in attesa dell'Inter, col Rayo. Non dovrebbe faticare l'Atletico in casa del Leganes. Può continuare a sognare l'Alaves secondo se vince in casa dell'Eibar. Più ostica la trasferta del Siviglia in terra basca.

Il quadro della 11/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)