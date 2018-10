Serie A: Roma Spal. Di Francesco: "Kolarov-De Rossi out, dubbio Schick"

"Schick ha qualche problemino, non sta benissimo e oggi lo valuteremo. Kolarov e De Rossi invece non saranno convocati per domani. Sono in miglioramento e domenica dovrebbero tornare in gruppo. Spero di recuperarli per il Cska". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della gara con la Spal all'Olimpico alla ripresa del campionato dopo la sosta legata agli impegni delle nazionali. "Domani avremo una partita molto complicata. La Spal ha ottenuto pochi risultati nell'ultimo periodo ma per me ha fatto ottime prestazioni - spiega l'allenatore giallorosso a Trigoria -. Andare a sottovalutare una squadra è il grande errore che spesso si fa in questo ambiente, e noi invece dobbiamo affrontare questa partita con grandissima applicazione e attenzione. La Spal va presa con le molle, è una partita molto delicata. E il fatto che abbiamo superato il momento no lascia il tempo che trova perché in campionato noi dobbiamo avere quella continuità necessaria a ottenere risultati importanti. Abbiamo intrapreso la strada giusta e ora dobbiamo continuare. Non è finita qui".