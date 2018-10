Serie A: Lazio Fiorentina, Atalanta Sampdoria, Milan Chievo

Serie A, in campo domenica alle 15 Lazio-Fiorentina, Atalanta-Sampdoria e Milan-Chievo RISULTATI E CLASSIFICA

Qui Lazio - Inzaghi :"critiche giuste, reagiamo subito" - "Le critiche sono giuste, sono ben attento ad ascoltare quelle costruttive. La verità è che nel calcio i giudizi cambiano in fretta, lo sappiamo tutti. Dobbiamo essere bravi a ribaltare questa situazione". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha commentato il momento negativo dei biancocelesti dopo i due ko consecutivi nel derby con la Roma ed a Francoforte in Europa League. Alla vigilia del match di domani con la Fiorentina all'Olimpico, Inzaghi aggiunge: "Per fortuna c'è subito il campo, sappiamo che incontreremo una squadra in salute che farà di tutto per renderci la giornata difficile. Dovremo dare il massimo. Noi prevedibili? Dovremo fare qualcosina in più per vincere. Fortunatamente nel calcio i giudizi cambiano in fretta: sia in campionato che in Europa League abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, ma sappiamo che dobbiamo reagire in fretta".

Qui Fiorentina - Pioli non si fida della Lazio in crisi - "Lazio in crisi dopo gli ultimi due ko? So quanto può pesare perdere un derby a Roma, quindi mi aspetto un avversario molto determinato e 'cattivo' agonisticamente. Dovremo più che mai dare il massimo, stiamo bene, vogliamo fare la nostra partita". Lo ha detto Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani all'Olimpico contro i biancocelesti. "I risultati ottenuti finora fuori casa sono stati diversi da quelli conquistati al Franchi, ci hanno insegnato che contro avversari di spessore - ha continuato il tecnico viola - non bisogna mai mollare la presa". Tra i viola out l'esterno offensivo Mirallas per un infortunio alla caviglia rimediato in allenamento mercoledì: il belga ha provato fino all'ultimo, ma poi ha dovuto arrendersi.

Qui Milan - Gattuso, non siamo lontani da rivali Champions - "La prestazione con l'Olympiacos non è stata buona, ma in questo momento andiamo alla ricerca della vittoria, preferisco che siamo meno belli ma vinciamo 4-5 partite di fila". Rino Gattuso bada al sodo alla vigilia della sfida con il Chievo, sottolineando che il suo Milan "sa palleggiare e si muove bene in campo, ma deve migliorare quando deve fare qualcosa di diverso e non si sente a proprio agio. In sette partite - ha notato l'allenatore rossonero - abbiamo commesso solo 70 falli, dobbiamo giocare un calcio non sempre pulito". "Le ultime due partite a livello mentale ci hanno un po' sbloccato. In questi due mesi abbiamo dimostrato di avere un po' di difetti e dobbiamo correggerli, ma ci sono tante cose buone", ha aggiunto Gattuso, convinto che rispetto alle concorrenti per la Champions come Roma, Inter, Lazio e Fiorentina, "non siamo lontani".

Qui Atalanta - Gasperini, con Samp per la svolta - L'Atalanta, che non vince dal 20 agosto col Frosinone alla prima giornata (4-0), contro la Sampdoria ha un imperativo categorico: fare bottino pieno per dare ossigeno a una classifica asfittica, 6 punti in 7 giornate. "L'avversario di turno è una squadra consolidata che ha saputo aggiungere qualcosa. Il nucleo forte è lo stesso, anche se ha perso Torreira. Defrel si sposa bene in coppia con Quagliarella. Ma a noi servono i tre punti: fare risultato significa guadagnare posizioni", è la premessa alla vigilia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico vuole chiudere la scia polemica del mancato contatto Toloi-Chiesa del rigore ammazza-partita alla settima: "Quello che è successo è stato abbastanza pesante, ma sul campo va buttata la voglia di ripartire, facendoci forza di un ambiente compatto che sente il momento".

Qui Sampdoria - Giampaolo, non credo a compensazioni Atalanta - "Possibili compensazioni? Non credo assolutamente a queste cose. Tutti i professionisti che ruotano attorno al mondo del calcio non penso proprio che operino così. Ripeto, non temo favoritismi a vantaggio dell'Atalanta". Lo ha detto l'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo, in vista della trasferta di Bergamo, dopo le polemiche per il rigore assegnato la settimana scorsa alla Fiorentina contro la squadra di Gasperini. Il tecnico pensa soprattutto alle insidie di un match ostico: "È' una squadra che abbina qualità e forza fisica, ha un'ottima gestione della palla. Con le squadre allenate da Gasperini è sempre difficile giocare, lui sa mettere in difficoltà gli equilibri degli avversari. Abbiamo le nostre esperienze passate, non è una squadra semplice da affrontare". Pochi dubbi di formazione, Defrel ha recuperato da un leggero acciacco muscolare mentre potrebbe giocare trequartista un Caprari galvanizzato dalla convocazione in Nazionale. A centrocampo Barreto, Ekdal e forse Jankto, leggermente favorito su Linetty.