DIRETTA Serie A: in campo Inter Fiorentina 1-1 LIVE

In campo Inter Fiorentina 1-1 LA CRONACA IN TEMPO REALE - VAI

Inter-Fiorentina 1-1: 8' st, conclusione potente di destro di Chiesa viene deviata da un difensore nerazzurro spiazzando Handanovic

Inter-Fiorentina 1-0 fine pt: 45' Icardi (rig). Palo di Mirallas al 4'. Inter reagisce con Icardi, al 33' Handanovic salva su Simeone

Inter-Fiorentina 1-0: al 45' pt, Icardi trasforma un rigore assegnato dal Var per fallo di mano di Vitor Hugo su cross di Candreva.

Sono solo due le novità di formazione per il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti nella sfida contro la Fiorentina a San Siro. L'allenatore nerazzurro rispetto alla gara di sabato con la Sampdoria rilancia dal 1' De Vrij e Perisic, che sostituiranno nell'undici titolare Miranda e Politano. Il difensore brasiliano non andrà nemmeno in panchina a causa di una infiammazione alla caviglia sinistra e sarà valutato giorno dopo giorno. Confermato il 4-2-3-1 con Vecino-Brozovic in mediana, mentre il trio Candreva, Nainggolan e Perisic agirà in supporto a Icardi in attacco. Due cambi nella formazione titolare anche per la Fiorentina di Stefano Pioli. Il tecnico ha preferito Edmilson e Mirallas a Gerson e Pjaca nel 4-3-3 con cui saranno schierati i viola. A San Siro per il primo anticipo della sesta giornata sono attesi oltre 50mila spettatori.

Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti sarà regolarmente in panchina stasera contro la Fiorentina, fa sapere. È stato infatti accolto il ricorso presentato dalla società nerazzurra contro la squalifica dell'allenatore per l'esultanza nella gara con la Sampdoria. Luciano Spalletti potrà quindi guidare la squadra nerazzurra dalla panchina contro la Fiorentina. Il tecnico interista era stato squalificato in seguito all'espulsione per l'esultanza al gol di Brozovic al 94' nella gara con la Sampdoria. Una reazione che il giudice sportivo aveva ritenuto eccessiva, scegliendo quindi di squalificare per una giornata Spalletti per "atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale". La società ha scelto quindi di presentare ricorso, che è stato accolto oggi e ha portato alla conversione della squalifica in una multa da 5mila euro. Decisiva, in tal senso, la testimonianza dello stesso quarto ufficiale, come spiegato la Figc in un comunicato. "La Prima Sezione della Corte Sportiva D'Appello Nazionale, sentito il Quarto Ufficiale, ha accolto il ricorso dell'Inter e per l'effetto ha annullato la squalifica per 1 giornata inflitta al tecnico nerazzurro Luciano Spalletti commutandola in un'ammenda di 5mila euro", si legge nella nota.