ANSA/ Golf: Open Championship, crollano i big mondiali

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - Tre dei primi 5 giocatori al mondo (il leader Dustin Johnson, il n.2 Justin Thomas più Jon Rahm) eliminati. E ancora: le sorprese Zach Johnson e Kevin Kisner (136, -6) al comando. Con Francesco Molinari e Tiger Woods appaiati al 29/o posto della classifica (142, par). Sorprese e colpi di scena a non finire nella seconda giornata della 147/a edizione dell'Open Championship di golf, terzo major stagionale.

In Scozia sono usciti di scena tre giganti della disciplina.

Con Johnson, Thomas e Rahm (parziale disastroso per l'iberico, 78, +7) che hanno pagato le difficoltà di un campo, quello del Golf Links Carnoustie, davvero complicato. E Tommy Fleetwood che grazie a un round show ha guadagnato 47 posizioni passando al 3/o posto della classifica provvisoria condivisa con Pat Perez e Xander Schauffele (137, -5). In corsa per il titolo pure Rory McIlroy e Matt Kuchar (6/i con 138, -4). Sorridono anche Jordan Spieth e Rickie Fowler (11/i con 139, -3), tra i grandi favoriti della vigilia.

Qualche difficoltà per Molinari, agganciato da Woods, Jason Day e Phil Mickelson. L'azzurro paga un doppio bogey alla buca 18. Mentre Justin Rose (n.3 del world ranking), Tyrrell Hatton e Patrick Reed (66/i con 145, +3) nel finale di gara hanno evitato un'eliminazione che per lunghi tratti è sembrata scontata.

Niente da fare per Sergio Garcia, Martin Kaymer, Matthew Fitzpatrick, Bubba Watson, Hideki Matsuyama e Ian Poulter, out. (ANSA).