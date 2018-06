Filippo Tortu primo italiano sotto i 10 secondi nei 100, battuto il record di Pietro Mennea VIDEO

Filippo Tortu compie una storica impresa per l'atletica azzurra. Il ventenne sprinter delle Fiamme Gialle ha battuto a Madrid il record italiano dei 100 metri che, da 39 anni, apparteneva a Pietro Mennea. Tortu ha corso i 100 metri in 9.99 (vento +0.2) al meeting di Madrid, migliorando così il primato nazionale della 'Freccia del Sud' che resisteva da quasi 39 anni, 10.01 a Città del Messico realizzato il 4 settembre 1979.

Tortu diventa il primo italiano della storia a correre sui 100 metri sotto i 10 secondi. A Madrid lo ha battuto soltanto il cinese Su Bingtian, in 9.91.

Il record di Tortu - VIDEO

La gioia di Tortu, per mio padre e atletica azzurra - "E' una gioia incredibile, anche se avrò bisogno di qualche ora per metabolizzare questo risultato: ho lavorato molto e con costanza per arrivare qui e sono felice per me, per l'atletica italiana, per mio padre e per tutti quelli che mi hanno sostenuto". Filippo Tortu ha l'adrenalina da record nello spiegare all'Ansa la felicità dell'impresa compiuta battendo il primato italiano di Pietro Mennea sui 100 e diventando il primo azzurro a correre sotto i 10 secondi. "Ci tengo a ringraziarli tutti - aggiunge il neo-primatista -: Salvino Tortu, mio padre e allenatore, Flavio Di Giorgio, il preparatore atletico, Mario Ruggiu e Alessandro Pozzi, fisioterapista, Ferdinando Savarese, Chiara Signorotto, Marcello Magnani e Natale Bellati. Sapevo di potercela fare, ma per me il record di Mennea è sempre rimasto un sogno da quando ero bambino e adesso sono veramente felice. L'obiettivo della stagione restano gli Europei, adesso cercherò di non pensare al tempo che ho fatto e mi concentro su Berlino".

Mennea corre i 100 in 10.26 VIDEO