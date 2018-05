Open Bnl: in campo Nadal-Fognini 0-1 (4-6; 2-0) LIVE

In campo Nadal-Fognini 0-1 (4-6; 2-0) - LIVE

Primo set a due facce con Nadal che si porta avanti fino al 4-1. Poi esce Fognini che vince 5 game consecutivi aggiudicandosi il primo set 4-6. Si gioca il secondo set

A due giorni dal primo compleanno di Federico, primogenito suo e di Flavia Pennetta, e a meno di una settimana dal suo 31/o, Fabio Fognini festeggia la miglior prestazione della sua carriera agli Internazionali Bnl d'Italia. Grazie al bel successo su Peter Gojowczyk (6-4 6-4 in un'ora e 33 minuti di gioco) il ligure si qualifica infatti per la prima volta ai quarti di finale del torneo del Foro Italico. Ad attenderlo dall'altra parte della rete a mezzogiorno ci sarà un certo Rafael Nadal, re indiscusso sulla terra rossa. "Ci sono poche parole per descriverlo su questa superficie, è il numero 1 della storia" confessa Fognini, pronto però a vender cara la pelle: "Come si affronta? L'ho mandato a casa scontento più volte - afferma sorridendo e ripensando ai tre successi colti sul maiorchino tutti nel 2015 (agli Us Open, recuperando da due set a zero, e sulla terra a Barcellona e Rio de Janeiro) -. E poi finalmente io e il pubblico di Roma ci capiamo".