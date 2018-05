Chelsea ultimo assalto Champions al Liverpool

Ultimo atto in Premier con il Chelsea che torna all'assalto del quarto posto del Liverpool. Il Chelsea si morde le mani avendo sprecato l'aggancio dei Reds al quarto posto pareggiando con l'Huddersfield . Ora Conte deve sperare, per addolcire l'addio, di vincere nell'ultimo turno col Newcastle con un contemporaneo, improbabile stop del Liverpool ad Anfield col Brighton. Il City, che ha gia' battuto il record di punti, prova a chiudere a 100, in casa del Southampton di Gabbiadini che pero' ha bisogno di un punto per salvarsi. Facile infatti e' il compito dell'antagonista Swansea (-3) che ospita il gia' retrocesso Stoke. Ultima panchina di Wenger con l'Arsenal ad Huddersfield mentre il Tottenham festeggia la Champions ricevendo il Leicester.

Il quadro della 38/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Liverpool-Brighton domenica ore 16

Manchester United-Watford

Newcastle-Chelsea

Southampton-Manchester City

Tottenham-Leicester

West Ham-Everton

Crystal Palace-West Bromwich

Burnley-Bournemouth

Huddersfield-Arsenal

Swansea-Stoke