Giro: 7/a tappa, da Pizzo a Praia senza difficoltà

Il 101/o Giro d'Italia lascia la suggestiva, colorata e appassionata Sicilia per approdare in Calabria, con la 7/a tappa in programma domani da Pizzo Calabro a Praia a Mare, attraversando le province di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, lunga 159. Il ritrovo di partenza è fissato sul Lungomare Cristoforo Colombo, il via verrà dato alle 13,30 dalla Statale 522; l'arrivo è previsto fra le 17 e le 17,30, sul Lungomare Francesco Sirimarco, a Praia a Mare. Non sarà una tappa particolarmente impegnativa: i corridori affronteranno una strada a scorrimento veloce (Statale 18) con carreggiata ampia caratterizzata dalla presenza di alcune gallerie. Una sola la salita, leggera, che porterà la carovana da Scalea fino ai -10 chilometri dall'arrivo. Gli ultimi 10 mila metri saranno caratterizzati dalla presenza di tre gallerie, dopo l'uscita dalla Statale 18 per entrare nel centro abitato di Tortora Marina prima e Praia a Mare dopo. Viali ampi e due curve introdurranno al rettilineo finale lungo 1.900 metri, largo 7,5 metri. I due traguardi volanti sono stati posti dopo 96,2 chilometri (Guardia Piemontese Marina) e dopo 133,3 chilometri (Santa Maria del Cedro): assegneranno rispettivamente 3", 2" e 1" di abbuono. Pizzo ospitò il Giro nel 2008, Praia a Mare nel 2016 (vittoria di Diego Ulissi).