Risultati Serie A: tutti i gol. Simy in rovesciata imita Ronaldo.

Ancora una rovesciata rovina la festa alla Juventus. Questa volta non è un campione internazionale come Ronaldo ma ma un centravanti che arriva dalla Nigeria e gioca con il Crotone ed ha un nome impronunciabile: Nwankwo Simy. Al 20' del secondo tempo inventa una rovesciata stile figurine Panini e manda in visibilio il pubblico dello Scida pareggiando la rete di Alex Sandro. Un pari che fa morale per il Crotone, mentre la Juventus deve fare il mea culpa per aver giocato con troppa supponenza sprecando l'occasione di presentarsi allo scontro diretto con il Napoli di domenica prossima con sei lunghezze di vantaggio. E dire che Allegri, alla vigilia, aveva avvertito che quella con i calabresi era una gara ancora più importante di quella con il Napoli.



Risultati della 33/a giornata del campionato di calcio di serie A.

Benevento-Atalanta 0-3

Crotone-Juventus 1-1

Fiorentina-Lazio 3-4

Inter-Cagliari 4-0

Napoli-Udinese 4-2

Roma-Genoa 2-1

Sampdoria-Bologna 1-0

Spal-Chievo 0-0

Torino-Milan 1-1

Verona-Sassuolo 0-1

La classifica

Juventus 85

Napoli 81

Roma e Lazio 64

Inter 63

Milan 54

Atalanta 52

Sampdoria e Fiorentina 51

Torino 47

Bologna e Genoa 38

Sassuolo 34

Udinese 33

Cagliari 32

Chievo 31

Spal 29

Crotone 28

Verona 25

Benevento 14

I gol della Serie A/ VIDEO

Classifica marcatori

- 27 reti: Immobile (7 rigori-Lazio).

- 25 reti: Icardi (5-Inter).

- 21 reti: Dybala (3-Juventus).

- 18 reti: Quagliarella (6-Sampdoria).

- 17 reti: Mertens (4-Napoli).

- 15 reti: Higuain (1-Juventus).

- 14 reti: Dzeko (Roma).

- 11 reti: Luis Alberto (Lazio); D.Zapata (Sampdoria); Iago Falque (Torino).

- 10 reti: Ilicic (2-Atalanta); Simeone (Fiorentina); Perisic (Inter).

- 9 reti: Pavoletti (Cagliari); Inglese (1-Chievo); Milinkovic-Savic (Lazio); Belotti (Torino); Lasagna (Udinese).

- 8 reti: Cristante (Atalanta); Verdi (Bologna); Veretout (2-Fiorentina); Khedira (Juventus); Callejon e Insigne (Napoli); Antenucci (3-Spal).