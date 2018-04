Serie A: Crotone Juventus, Napoli Udinese

"La partita più importante di questa settimana è quella di domani a Crotone, non lo scontro diretto con il Napoli. Perché è essenziale mantenere i 6 punti di vantaggio". Così Massimiliano Allegri, alla vigilia della trasferta in Calabria. "Ho già sentito in giro dire che abbiamo vinto lo scudetto, ma non è così, per arrivarci - lo dice la matematica - ci vogliono altre vittorie". A Crotone giocherà Higuain anche se diffidato: "Se sta bene, gioca, non me ne frega niente della diffida", precisa il tecnico bianconero.Dopo il pareggio di Ferrara con la Spal, Allegri non si fida delle pericolanti. "Crotone è una squadra che sta bene, ha perso immeritatamente a Genova - osserva il tecnico della Juventus - in casa ha costruito la sua stagione, e ha 6 punti in più rispetto all'anno scorso. Anche la stagione passata - prosegue Allegri - abbiamo avuto difficoltà su quel campo. Dovremo essere veloci e non cadere nella trappola delle loro ripartenze. La vittoria non ci deve sfuggire".

Il quadro della 33/ma giornata (RISULTATI E CLASSIFICA)

Inter-Cagliari stasera

Benevento-Atalanta mercoled' ore 18

Fiorentina-Lazio ore 20:45

Napoli-Udinese

Roma-Genoa

Verona-Sassuolo

Torino-Milan

Sampdoria-Bologna

Crotone-Juventus

SPAL-Chievo

Probabili formazioni

Benevento-Atalanta.

Benevento (3-4-3): 81 Puggioni, 23 Venuti, 6 Djimsiti, 16 Tosca, 3 Letizia, 14 Viola, 30 Sandro, 31 Djuricic, 33 Iemmello, 99 Brignola, 25 Diabatè (22 Brignoli, 18 Gyamfi, 23 Sagna, 2 Rutjens, 29 Billong,8 Cataldi, 60 Volpicelli, 87 Lombardi, 11 Coda, 26 Parigini 33 Iemmello). All.: De Zerbi. Squalificati: Lucioni. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Antei, Memushaj, D'Alessandro, Costa, Guilherme.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 28 Mancini, 13 Caldara, 5 Masiello; 21 Castagne, 15 de Roon, 11 Freuler, 8 Gosens; 4 Cristante; 10 Gomez, 29 Petagna. (31 Rossi, 91 Gollini, 95 Bastoni, 33 Hateboer, 23 Melegoni, 32 Haas, 97 Elia, 99 Barrow, 9 Cornelius). All.: Gasperini. Squalificati: Toloi (1). Diffidati: Cristante. Indisponibili: Ilicic, Palomino, Rizzo e Spinazzola. Arbitro: Ghersini di Genova. Quote Snai: 5.25; 4.00; 1.65.



Napoli-Udinese.

Napoli (4-3-3): 25 Reina, 2 Hysaj, 33 Albiol, 62 Tonelli, 6 Mario Rui, 30 Rog, 8 Jorginho, 20 Zielinski, 7 Callejon, 14 Mertens, 24 Insigne. (22 Sepe, 1 Rafael, 11 Maggio, 21 Chiriches, 19 Milic, 5 Allan, 42 Diawara, 17 Hamsik, 27 Machach, 37 Ounas, 99 Milik). All.: Sarri. Squalificati: Koulibaly. Diffidati: Mertens. Indisponibili: Ghoulam.

Udinese (3-5-2): 1 Bizzarrim, 19 Stryger Larsen, 5 Danilo, 3 Samir, 27 Widmer, 72 Barak, 6 Fofana, 14 Jankto, 53 Ali Adnan, 10 De Paul, 15 Lasagna. (22 Scuffet, 25 Borsellini, 17 Nuytinck, 13 Ingelsson, 97 Pezzella, 9 Balic, 18 Perica, 20 Maxi Lopez). All.: Oddo. Squalificati: Halfreddsson. Diffidati: nessuno Indisponibili: Angella, Behrami. Arbitro: Calvarese di Teramo. Quote Snai: 1,17; 7,25; 16.

Torino-Milan.

Torino (4-3-2-1): 39 Sirigu, 33 N'koulou, 13 Burdisso, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 88 Rincon, 8 Baselli, 15 Ansaldi, 14 Iago Falque, 10 Ljajic 10, 9 Belotti. (1 Ichazo, 4 Bonifazi, 23 Barreca 3 Molinaro, 5 Valdifiori 6 Acquah 22 Obi, 11 Niang, 21 Berenguer, 20 Edera). All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ansaldi, Baselli. Indisponibili: Lyanco e Milinkovic-Savic.

Milan (4-3-3): 99 G. Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 17 Zapata, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 73 Locatelli, 8 Suso, 63 Cutrone, 10 Calhanoglu. (30 Storari, 90 A. Donnarumma, 20 Abate, 15 Gomez, 22 Musacchio, 31 Antonelli, 4 Mauri, 5 Bonaventura, 18 Montolivo, 11 Borini, 9 André Silva, 7 Kalinic). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Conti, A. Romagnoli. Arbitro: Maresca di Napoli. Quote Snai: 3,05; 3,30; 2,35.

Fiorentina-Lazio.

Fiorentina (3-4-1-2): 57 Sportiello, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo, 24 Benassi, 17 Veretout, 14 Dabo, Biraghi, 8 Saponara, 25 Chiesa, 9 Simeone. (97 Dragowski, 22 Cerofolini, 2 Laurini, 15 Maxi Olivera, 51 Hristov, 76 Bruno Gaspar, 19 Cristoforo, 10 Eysseric, 11 Falcinelli, 28 Gil Dias). All.: Pioli. Squalificati: nessuno. Diffidati: Pezzella, Vitor Hugo. Indisponibili: Badelj, Lo Faso.

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha, 15 Bastos, 3 de Vrij, 27 Luiz Felipe, 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic, 18 Luis Alberto, 17 Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 22 Caceres, 13 Wallace, 5 Lukaku, 8 Basta, 96 Murgia, 88 Di Gennaro, 7 Nani, 10 Felipe Anderson, 20 Caicedo). All.: S. Inzaghi. Squalificati: Radu. Diffidati: Bastos, Immobile, Luis Alberto. Indisponibili: Patric. Arbitro: Damato di Barletta. Quote Snai: 2,75; 3,35; 2,55.

Spal-Chievo.

Spal (3-5-2): 97 Meret, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 28 Schiattarella, 77 Viviani, 25 Everton Luiz, 18 Schiavon, 43 Paloschi, 7 Antenucci. (1 Gomis, 92 Marchegiani, 15 Vaisanen, 5 Simic, 21 Salamon, 33 Costa, 24 Vitale, 14 Mattiello, 12 Konatè, 9 Bonazzoli, 10 Floccari). All.: Semplici. Squalificati: nessuno. Diffidati: Costa, Lazzari, Salamon. Indisponibili: Borriello, Dramè, Grassi, Kurtic.

Chievo (4-4-2): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 5 Gamberini, 40 Tomovic, 18 Gobbi, 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 17 Giaccherini. 9 Stepinski, 45 Inglese. (90 Seculin, 98 Confente, 12 Cesar, 2 Jaroszynski, 97 Depaoli, 3 Dainelli, 4 Rigoni, 77 Bastien, 23 Birsa, 10 Gaudino, 31 Pellissier, 11 Leris, 20 Pucciarelli, 69 Meggiorini). All.: Maran. Squalificati: Bani. Diffidati: De Paoli e Radovanovic. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 2,20; 3,10; 3,70.

Verona-Sassuolo.

Verona (4-4-2): 1 Nicolas, 28 Ferrari, 75 Heurtaux, 26 Vukovic, 69 Souprayen, 2 Romulo, 77 Buchel, 14 Zuculini, 16 Aarons, 10 Carci, 93 Fares (40 Coppola, 17 Silvestri, 7 Verde, 27 Valoti, 30 Matos, 23 Calvano, 21 Lee, 29 Tupta, 37 Bearzotti, 97 Felicioli, 70 Petkovic). All.: Pecchia. Squalificati: Caracciolo. Diffidati: Buchel, Fares, Ferrari, Petkovic. Indisponibili: Kean, Zaccagni, Boldor, Fossati.

Sassuolo (3-5-2): 47 Consigli, 39 Dell'Orco, 15 Acerbi, 13 Peluso, 98 Adjapong, 6 Mazzitelli, 4 Magnanelli, 7 Missiroli, 26 Rogerio, 30 Babacar, 12 Politano (77 Pegolo, 70 Marson, 5 Lemos, 8 Biondini, 32 Duncan, 22 Frattesi, 29 Cassata, 10 Matri, 90 Ragusa, 25 Berardi). All.: Iachini. Squalificati: nessuno. Diffidati: Missiroli, Magnanelli. Indisponibili. Sensi, Goldaniga, Lirola, Letschert. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 4.35; 3,40; 4,25

Roma-Genoa.

Roma (4-3-3): 1 Alisson, 24 Florenzi, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 11 Kolarov, 7 Pellegrini, 21 Gonalons, 6 Strootman, 17 Under, 9 Dzeko, 92 El Shaarawy. (28 Skorupski, 18 Lobont, 3 Pellegrini, 13 Capradossi, 44 Manolas, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 4 Nainggolan, 16 De Rossi, 30 Gerson, 14 Schick, 48 Antonucci). All.: Di Francesco. Squalificati: nessuno. Diffidati: Juan Jesus. Indisponibili: Defrel, Karsdorp, Perotti.

Genoa (3-5-2): 1 Perin, 32 Pereira, 13 Rossettini, 87 Zukanovic, 20 Rosi, 40 Omeonga, 8 Bertolacci, 30 Rigoni, 93 Laxalt, 19 Pandev, 10 Lapadula. (23 Lamanna, 38 Zima, 17 El Yamiq, 4 Cofie, 44 Veloso, 18 Migliore, 22 Lazovic, 40 Omoenga, 88 Hiljemark, 45 Medeiros, 24 Bessa, 11 Taarabt, 49 Rossi, 16 Galabinov). All.: Ballardini. Squalificati: nessuno Diffidati: Pandev, Veloso. Indisponibili: Biraschi, Izzo, Spolli. Arbitro: Pairetto di Nichelino. Quote Snai: 1,45; 4,50; 7,25.

Crotone-Juventus.

Crotone (4-3-3): 1 Cordaz, 37 Faraoni, 7 Ceccherini, 23 Capuano, 87 Martella, 38 Mandragora, 10 Barberis, 5 Stoian, 29 Trotta, 99 Simy, 11 Ricci (3 Festa, 78 Viscovo, 21 Zanellato, 20 Pavlovic, 6 Rodhen, 31 Sampirisi, 93 Ajeti, 13 Izco, 34 Simic, 89 Crociata, 32 Tumminello, 19 Diaby, 32 Markovic). All.: Zenga. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ricci e Ceccherini. Indisponibili: Budimir, Nalini, Benali.

Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 14 Matuidi, 7 Cuadrado, 10 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. (23 Szczesny 16 Pinsoglio, 15 Barzagli 21 Howedes 22 Asamoah 24 Rugani 8 Marchisio 27 Sturaro, 11 Douglas costa, 30 Bentancur). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Bernardeschi, Higuain. Indisponibili: Pjanic, Bernardeschi, De Sciglio. Arbitro: Fabbri di Ravenna. Quote Snai: 9.50; 4.75; 1.33.

Sampdoria-Bologna.

Sampdoria (4-3-1-2): 2 Viviano, 7 Sala, 26 Silvestre, 13 Ferrari, 17 Strinic, 16 Linetty, 34 Torreira, 18 Praet, 90 Ramirez, 91 Zapata, 9 Caprari (72 Belec, 92 Tozzo, 3 Andersen, 19 Regini, 28 Capezzi, 8 Barreto, 41 Verre, 27 Quagliarella, 11 Alvarez, 99 Kownacki). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Ferrari, Barreto, Linetty, Caprari. Indisponibili: Murru, Bereszynski.

Bologna (4-3-3): 83 Mirante, 15 Mbaye, 6 De Maio, 18 Helander, 25 Masina, 16 Poli, 12 Crisetig, 7 Dzemaili, 9 Verdi, 10 Destro, 14 Di Francesco. (1 Da Costa, 34 Ravaglia, 3 Gonzalez, 4 Krafth, 26 Romagnoli, 33 Kejta, 2 Nagy, 8 Orsolini, 19 Avenatti, 21 Falletti, 24 Palacio). All.: Donadoni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Di Francesco, Helander, Pulgar. Indisponibili. Donsah, Kreicj, Pulgar, Torosidis. Arbitro: Manganiello di Pinerolo. Quote Snai: 1,87; 3.60; 4,00.