Serie A: Lazio Roma

L'euforia della Roma dopo avere 'matato' il Barca o l'ira laziale per il flop di Salisburgo? La settimana europea spariglia le credenziali del derby di domenica. In palio c'è il primato cittadino ma soprattutto il gruzzolo della Champions 2018-19 (la semifinale della Roma vale 90 mln, la visibilità planetaria, la super valutazione dei giocatori) con l'Inter di Spalletti terzo incomodo. Il pari di Bologna e i due ko con Barca e Fiorentina sembravano i prodromi di una crisi che la remuntada di martedì potrebbe avere rimosso. Il tris di vittorie avevano riportato la Lazio al suo livello di spietata macchina da gol, dopo alcune frenate, ma il derby peserà l'equilibrio tra euforia e voglia di riscatto. In ogni caso sarà una sfida memorabile con la Roma che verificherà l'efficacia del nuovo schema difensivo di Di Francesco e avrà il vantaggio di 48 ore in più di riposo. Sarà il duello tra due cecchini implacabili, il capocannoniere Immobile in corsa per la Scarpa d'Oro, e il trascinatore Dzeko, ormai simbolo di una squadra da cui tenacemente non si è voluto separare. Ma sarà anche la nottata dei due difensori chiamati a contenerli, Manolas e De Vrij, dei gladiatori Nainggolan e Milinkovis Savic, degli stantuffi esterni a specchio Lulic e Florenzi, della regia di sostanza di Lucas Leiva e De Rossi. A dirigerli due condottieri esemplari, Di Francesco e Inzaghi: tecnici emergenti italiani, capaci di lavorare coi giovani, un passato da giocatori nei club con cui hanno vinto uno scudetto, la gavetta fatta nella placida atmosfera di Piacenza. Uno dei giocatori più attesi è Kolarov che in un lontano transito alla Lazio (2008-2010) ha disputato cinque derby con due vittorie e tre sconfitte segnando il gol della sicurezza nel 4-2 del 2009. Ma a far sognare i tifosi sono i due goleador Dzeko e Immobile.