Simone Verdi resta a Bologna. Napoli punta su Lucas Moura

Simone Verdi ha deciso di restare al Bologna. L'attaccante del club rossoblù ha comunicato la sua decisione nella tarda serata di ieri al Napoli, che aveva già trovato l'accordo con la squadra emiliana per il trasferimento immediato. Il contratto era già pronto ma Verdi ha deciso di rifiutare per rimanere da protagonista a Bologna almeno fino al termine della stagione. Il no di Verdi riapre le altre piste del mercato azzurro per trovare un rincalzo in attacco, chiesto esplicitamente da Maurizio Sarri. Giuntoli tornerà ora a battere la pista che porta a Gerard Deulofeu, 23nne del Barcellona, ma nelle ultime ore è emerso anche il nome di Lucas Moura, 26 anni, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain con un prestito oneroso da tre milioni di euro o a titolo definitivo.

''Non è stato un no al Napoli. Sono stato tentato dal una offerta così importante. Ci ho pensato ma non volevo lasciare questo club a gennaio: resto a Bologna col sorriso''. L'attaccante Simone Verdi spiega ai microfoni di Sky le ragioni della sua rinuncia a passare a gennaio dal Bologna al Napoli. ''Ora viene il bello, non ho preso un treno, ho fatto scelta con serenità e sono tranquillissimo'. "Sarri e Giuntoli hanno provato a convincermi, anche oggi mi hanno chiamato Sepe e Tonelli". Cosi' Simone Verdi ha raccontato i particolari della trattativa per il suo passaggio al Napoli, poi saltata per il suo no. "Ho scelto Bologna perche' fin dall'inizio avevo detto che avrei voluto finire la stagione qui - ha detto l'attaccante, a Sky - Cosa succederà a giugno si vedrà, ora penso a questo campionato". "Cosa mi ha detto Sarri? Che mi voleva al Napoli, ma capiva se la mia scelta era diversa. Sapevo che andavo a giocarmi l'Europa League e lo scudetto fino all'ultimo, ma non c'entra il discorso su una maglia sicura da titolare...Se vai in una squadra del genere sai che devi guadagnarti il posto tutti i giorni".

Il gol di Verdi all'Inter

Fenucci, Verdi? Offerta super, non c'erano condizioni - ''Abbiamo ricevuto una offerta molto importante dal Napoli e insieme al giocatore l'abbiamo valutata, ma non si sono realizzate tre condizioni''. L'ad del Bologna, Claudio Fenucci, ha spiegato le ragioni del mancato arrivo a Napoli di Simone Verdi. ''Le condizioni erano che il club e il giocatore fossero d'accordo e quella di trovare un sostituto''. ''Pensare a quello che succederà a giugno - aggiunge Fenucci ai microfoni di Sky - è prematuro. Verdi è un giocatore del Bologna e poi peseremo al futuro. A giugno come per gli altri giocatori valuteremo''.