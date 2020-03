"Tra poco in Senato per un'informativa su come stiamo fronteggiando l'emergenza Coronavirus. Parlerò di didattica a distanza, fondi per la scuola ed Esami di Stato". Lo afferma la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. L'informativa è fissata alle 15,30 in diretta anche sulla pagina fb della ministra.

LA DIRETTA