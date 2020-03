Dai governatori al M5s, il pressing sul governo per nuove misure

Da molte parti del mondo politico arrivano richieste per misure di contenimeto ancora più stringenti, da applicare presto, entro questo fine settimana. Capofila del fronte di pressione è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana che ieri ha lanciato un forte allarme spiegando che gli ospedali e il personale medico sanitario della regione sono allo stremo e presto non sarà possibile prendere in carico molti altri malati, sebbene proseguano le operazioni per potenziare il sistema ospdeliero.

Questa mattina Fontana è tornato a chiedere che il governo autorizzi l'invio dell'esercito in Lombardi. "Io credo di si", che l'esercito in Lombardia sia necessario, ha detto in collegamento con Mattino Cinque. "La presenza di militari ha un grande effetto dissuasivo uno magari prima di scendere in strada se vede passare una pattuglia dell'esercito ha qualche ripensamento". "Ne parlavo stamattina con il presidente della Repubblica, Mattarella ho chiesto proprio che anche lui si impegni a fare in modo che vengano applicati in maniera più rigorosa i protocolli".

Fontana non è il solo a portare avanti un duro pressing sull'esecutivo. I deputati lombardi della Lega in commissione Difesa della Camera Roberto Paolo Ferrari, Raffaele Volpi, Luca Toccalini e Fabio Massimo Boniardi sostengono con convinzione le richieste del governatore Fontana.

Anche la vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, Licia Ronzulli è dello stesso parere: "Lo diciamo da giorni: servono misure più rigide - ha detto - . Ha ragione il presidente Berlusconi, sopratutto in Lombardia c'è bisogno di misure ancora più drastiche. Il governo ascolti l'appello di Fontana e Gallera che sono sul campo e denunciano le difficoltà di debellare questa epidemia perché c'è troppa gente ancora in giro".

Dal canto suo il leader di Forza Italia, Berlusconi a Radio 1 ricorda che "da opposizione seria, responsabile, oggi il nostro compito è cooperare. Più avanti, ad emergenza finita, discuteremo degli errori se degli errori sono stati commessi".

Netto il parere del capo politico della Lega, Matteo Salvini: "A Fontana dirò che se non arrivano risposte dal governo, chiudete tutto - ha detto a Sky Tg 24 - . Bisogna fare di più è l'appello dei nostri governatori al governo. Quando è a rischio la salute bisogna chiudere di propria iniziativa. Troppe attività sono aperte". Salvini si dice invece contrario alla chiusura di Camera e Senato.

Forza Italia in Sardegna: Con l'incremento dei contagi in Sardegna - si è superata quota 200 - il capogruppo FdI in Commissione Difesa della Camera, Salvatore Deidda, sollecita l'intervento della Brigata Sassari per "garantire eccellenti risultati in termini di tutela e controllo dell'ordine pubblico". Primo firmatario di un'interrogazione presentata insieme ai colleghi del gruppo, Deidda ritiene che "Aeronautica, Esercito e Marina stanno già dando un loro contributo ma ritengo che la Brigata Sassari che con tutte le loro specialità possano ora dare un valore aggiunto per sconfiggere il virus".