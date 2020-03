Conte: "Auguri a tutti i papà, torneremo a stringerci più forte"

"Questo è il tempo della riscoperta. Del valore di un abbraccio, dell'importanza di guardarsi negli occhi, del calore di una stretta di mano. Il mio augurio a tutti i papà d'Italia, in particolare a quelli che oggi sono distanti dai propri figli. Presto torneremo a stringerci più forte di prima. Buona festa del papà". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, pubblicando una foto che lo ritrae con il padre.

#festadelpapà

Io e te, spalla a spalla. Anche oggi, tutti i giorni, per la gente, per le famiglie, per i figli e i genitori di tutti. Auguri a tutti i papà che anche oggi scendono in campo, soprattutto a quelli in corsia. #covid19 #coronavirus pic.twitter.com/vyHZa7SId1