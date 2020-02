Coronavirus, Speranza: 'Due focolai e nessun paziente zero. Isolamento unica via'

Informativa del ministro della Salute Roberto Speranza in Aula alla Camera sul Coronavirus. Montecitorio ha intato approvato il decreto con le misure per l'emergeza. Sono due i focolai - ha detto Speranza - e nessuna prova del paziente zero. "I primi riscontri dimostrano che ci sono stati due focolai, uno piu' vasto in Lombardia, uno in Veneto e da questi derivano gli altri casi". Ad oggi inoltre non c'e' nessuna conferma sul caso zero.

LA DIRETTA

"Oggi - ha detto - serve una relazione stretta tra governo e Parlamento capace di superare i vincoli ordinari tra maggioranza e opposizione, tutto il paese deve rispondere e non una parte, ma la Repubblica nel sui complesso".

Il nuovo coronavirus "ci preoccupa perchè ad un tasso basso di letalità corrisponde un tasso alto di contagio che potrebbe colpire la popolazione più debole e anziani e sovraccaricare i presidi sanitari, quindi bisogna limitare la diffusione del contagi e l'isolamento dei contagiati è l'unica strada che garantisce la riduzione della diffusione virus", ha detto. Nella "stragrande maggioranza dei casi il coronavirus comporta sintomi molto lievi".

"Con la fiducia della comunità scientifica ed i provvedimenti necessari supereremo tutti insieme questa emergenza, l'Italia è più forte del nuovo coronavirus". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa urgente alla Camera. Nelle prossime settimane, ha aggiunto, "sarà decisivo il comportamento individuale di ognuno di noi: seguire le regole di igiene e dell'Iss è fondamentale per vincere questa sfida".

L'informativa si è aperta con un lunghissimo applauso dei deputati, tutti alzatisi in piedi, alle parole del ministro Roberto Speranza che in Aula ha ringraziato "i medici che stanno affrontato l'emergenza" del coronavirus. Anche Speranza si è unito all'applauso. L'aula ha nuovamente applaudito quando Speranza ha detto che "dobbiamo fidarci" degli scienziati.