Salvini a Napoli, Santori: 'Sa di essere ospite non gradito'

"Il trasformismo non paga e lui sa benissimo che non è un ospite gradito". Lo ha detto Mattia Santori, leader delle Sardine, a Napoli in visita allo stabilimento Whirlpool di via Argine, parlando della visita del segretario della Lega Matteo Salvini, che nel pomeriggio sarà in città. "Non è facile - ha affermato - praticare trasformismo in un territorio come Napoli e come il Sud".

Stasera, in piazza Dante, le Sardine terranno una loro manifestazione, più o meno in concomitanza con la presenza di Salvini. "Stasera da una parte, c'è chi parlerà di lavoro - ha sottolineato - e chi invece cercherà di convincere i napoletani che non vuole più lavarli con il fuoco, questo farà la differenza". "Salvini è lo stesso che alla prima occasione di Governo avuta, l'ha buttata via per un personalismo, per chiedere pieni poteri - ha concluso - Come ci si fa a fidare di una persona che mira al personalismo? In Italia è una brutta malattia".

"Gli anticorpi dell'Emilia verranno costruiti anche in Campania - ha aggiunto - E saranno costruiti anche in Puglia, in Sicilia, in tutte le regioni al voto". "Finalmente - ha concluso - la gente si è resa conto che c'è un abisso tra un post e la risoluzione dei problemi".