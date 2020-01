Elezioni regionali 2020, Conte: 'E' improbabile che da lunedì torni ad essere docente'

Quello del professore universitario è un mestiere "bello" e "piacevole" ma il premier Giuseppe Conte ritiene "assolutamente improbabile" che ritorni ad essere un docente da lunedì ovvero all'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna.

LE PAROLE DI CONTE: Di tornare a fare "il professore universitario non lo temo affatto, perché è un mestiere così bello, così piacevole, che non mi dispiacerebbe affatto in prospettiva: che sia da lunedì lo ritengo assolutamente improbabile". Il premier ha parlato a margine dell'apertura dell'anno accademico dell'Università di Firenze, alle domande dei cronisti che gli chiedevano se una vittoria del centrodestra in Emilia Romagna potrebbe causare la caduta del governo e il suo ritorno alla professione di docente.

Il presidente del Consiglio è tornato anche sul caso Gregoretti affermanto di aver "chiarito che per quanto mi riguarda il mio ruolo, non posso che ribadire che la Presidenza del Consiglio è stata senz'altro coinvolta come sempre nella redistribuzione dei migranti". "Mi è stato chiesto, col mio staff diplomatico l'ho fatto sempre, di lavorare per la redistribuzione. Poi la decisione specifica, se sbarcare, in quale momento, in quale ora, era competenza del ministro" Salvini "che l'ha rivendicata pubblicamente. Sono tutti fatti, anche documentali, che verranno valutati senz'altro in sede parlamentare".

Il premier ha fatto sapere che sulla questione di Autostrade il governo è "in dirittura d'arrivo". "Prenderemo una decisione e sarà una decisione che tutelerà l'interesse pubblico".