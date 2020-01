Consulta, in corso camera consiglio su referendum elettorale

E' cominciata alla Corte costituzionale la camera di consiglio sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale promosso da otto consigli regionali. La decisione è attesa in giornata. Il quesito referendario, sostenuto dalla Lega, vuole trasformare in un maggioritario puro l'attuale sistema con l'abrogazione delle norme sulla distribuzione proporzionale dei seggi.



La decisione sull'ammissibilità del referendum sulla legge elettorale è il primo vero banco di prova della Corte costituzionale guidata da Marta Cartabia. La prima presidente donna è al timone della Consulta da un mese, dopo essere stata per cinque anni vicepresidente. Ma in questo poco tempo ha già lasciato il segno. Come dimostra la recentissima decisione di aprire all'ascolto del sociale la Consulta con la modifica delle regole sui suoi giudizi. Regole che ora consentono, per esempio, alle formazioni sociali senza scopo di lucro e a qualunque soggetto istituzionale, purchè portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, di presentare opinioni scritte. Il tutto per offrire alla Corte elementi utili alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. Proprio sull'onda di questa stessa linea di apertura al sociale, alla camera di consiglio di ieri in cui i giudici della Corte hanno ascoltato le ragioni pro e contro il referendum sono stati ammessi ad assistere come pubblico silente il senatore Roberto Calderoli, nella veste di delegato della Regione Basilicata, e il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. Lo avevano chiesto loro ma è la prima volta che un'istanza del genere viene accolta.