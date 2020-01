Vertice Conte-Di Maio su Iraq e Libia. Telefonata tra il premier e Rohani

Vertice nel pomeriggio a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui principali dossier internazionali. E' quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi che spiegano come, sul tavolo del'incontro, ci siano la crisi libica e quella tra Usa e Iran.



Di Maio terrà mercoledì prossimo alle 16 alla Camera una informativa urgente sulla situazione in Iran, Iraq e in Libia.

Intanto il premier Giuseppe Conte ha avuto un colloquio telefonico con il presidente della Repubblica Islamica dell'Iran, Hassan Rohani. "La situazione nella regione, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi, e lo stato delle relazioni bilaterali sono state al centro del colloquio", si legge in una nota di Palazzo Chigi.