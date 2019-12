Riccardo Zaccaro, l'eroe seriale che ha salvato 3 vite

E' soprannominato dalla stampa "l'eroe seriale" perchè a 22 anni ha già salvato la vita a tre persone, una che tentava il suicidio e due anziani la cui vita era in pericolo a causa del rogo della loro casa. E' Riccardo Zaccaro, 22 anni di Roma, studente alla facoltà di Architettura all'Università La Sapienza che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha nominato Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Due anni fa Riccardo ha soccorso un ragazzo che minacciava di gettarsi dal cavalcavia dell'autostrada A1: è stato tra i primi ad arrampicarsi e a cercare di fermarlo, riuscendoci.

Nel maggio scorso, poi, in via Alfredo Fusco, nel quartiere Balduina, a Roma, ha salvato dalle fiamme due anziani rimasti intrappolati nell'appartamento situato al piano inferiore al suo. In un primo tempo ha portato sul pianerottolo la donna, quindi, entrato nuovamente nell'appartamento, nonostante le fiamme e il fumo, ha soccorso il marito. "Io ho fatto ciò che credo debba essere naturale per tutti", ha commentato il giovane.