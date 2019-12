Mamma di una scuola a Roma, "piantiamo semi contro odio"

Maria Coletti, mamma romana e rappresentante di spicco dell'associazione Pisacane, è ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana "per l'appassionato e coinvolgente contributo a favore di una politica di pacifica convivenza e piena integrazione". Tra l'incredulità e la gioia, Coletti dedica questa onorificenza al ragazzino del Mali morto nel 2015 durante una traversata del Mediterraneo con una pagella cucita nella tasca e ai bambini "italiani di fatto ma non ancora di diritto che vivono e studiano nel nostro Paese". Solo due giorni fa, grazie anche all'impegno dell'associazione Pisacane, davanti a cinque scuole romane dell'istituto Simonetta Salacone sono state installate delle pietre di inciampo in ricordo dello studente maliano che recitano: "Al giovane del Mali morto portando una pagella sul cuore. Questa scuola avrebbe accolto lui e le altre persone che annegano cercando di attraversare il mare". Coletti, che ha contribuito pure a quest'ultima iniziativa, commenta cosi' all'ANSA il riconoscimento del presidente Sergio Mattarella: "All'inizio non ci credevo. Sono felicissima per il lavoro fatto con i genitori, i bambini e le associazioni del quartiere. È un lavoro prezioso per tutti noi, perché anche un solo piccolo seme serve a cambiare, a superare quell'odio, indifferenza e violenza che c'è nell'aria".

Cinquant'anni, Maria è stata anche presidente dell'Associazione "Pisacane 0-11", formata da genitori dei bimbi che frequentano l'omonima scuola, tra le più multietniche della Capitale nel quartiere di Torpignattara. L'associazione è nata nel 2013 dalla necessità di supportare l'istituto con progetti e attività aperti anche al territorio, alla comunità del quartiere. I volontari dell'associazione, nell'ambito del doposcuola autogestito, si impegnano soprattutto nel supportare nell'apprendimento dell'italiano e nell'aiutare con i compiti i bambini con genitori stranieri che non parlano bene la nostra lingua.