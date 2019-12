Casapound, con le sardine a Roma. La replica: 'Né ora né mai'

''Le sardine ci invitano in piazza? Ci andiamo, ma non canteremo di certo Bella Ciao'', risponde così, su twitter, il leader di Casapound Simone Di Stefano a Stephen Ogongo considerato leader delle Sardine di Roma che, in un'intervista al Fatto, ha aperto piazza San Giovanni anche all'estrema destra ('Per me chiunque vuol scendere in piazza è il benvenuto').

A Di Stefano replica il movimento su Facebook: 'Le piazze delle sardine si sono fin da subito dichiarate antifasciste e intendono rimanerlo. Nessuna apertura a CasaPound, né a Forza Nuova. Né ora né mai'.