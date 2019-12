Prescrizione: Di Maio, il primo gennaio è legge, no a Nazareno 2.0

Insiste sulla prescrizione e sul Mes prova a stemperare dicendo di non aver mai parlato di crisi. Interviene così il capo politico M5s Luigi Di Maio parlando al Gr1.

"La nostra riforma dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo. Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com'era ideata da Berlusconi sara' un Nazareno 2.0, ma non credo avverra'", avverte.

"Non ho mai parlato di crisi Di governo semplicemente chiediamo un rinvio per migliorare questo meccanismo". "La cosa incredibile e' che noi assistiamo a una Lega che attacca su questo fondo quando tutto questo è patito dal governo Berlusconi-Lega, alla faccia dei sovranisti", aggiunge Di Maio.