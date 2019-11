Sconto a ritardatari Imu-Tasi. Giù Iva su assorbenti bio

Uno sconto sulle sanzioni per i ritardatari di Imu e Tasi, scontrino unico per pagamenti elettronici e invio dei dati all'Agenzia delle entrate, credito d'imposta su tutte le commissioni, non solo per chi accetta acquisti col Pos. Cominciano a prendere forma le modifiche al decreto fiscale, con il quale si potrebbe segnare anche un primo "importante risultato" nella battaglia sui costi degli assorbenti: la maggioranza avrebbe raggiunto un'intesa per iniziare ad abbassare l'Iva sui prodotti femminili biodegradabili, che potrebbe ampliarsi anche a tutti quelli per l'igiene bio e, in futuro, magari anche alla generalità dei beni eco-compatibili.

"All'interno del decreto fiscale sarà inserita una norma che prevede l'Iva agevolata al 5% per gli assorbenti compostabili - ha detto il viceministro all'Economia Laura Castelli -. Si tratta di un grande risultato, cui abbiamo lavorato intensamente con il Parlamento in questi anni. Un segnale di civiltà, con una visione green. Sono molto contenta".

"Tagliata la #tampontax. L'IVA su tamponi e assorbenti compostabili e biodegradabili passa dal 22 al 5%. Un primo segnale di attenzione per milioni di ragazze e donne nel decreto fiscale su cui abbiamo lavorato con le deputate di maggioranza di Intergruppodonne", ha scritto su Twitter il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.