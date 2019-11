Sardine a Roma, la protesta in piazza San Giovanni il 14/12

Sara' piazza San Giovanni a Roma quella che il movimento delle sardine tenterà di riempire il 14 dicembre al grido di 'Roma non si lega' contro odio e populismo e con l'obiettivo di 'stipare' 100 mila persone. Ad annunciarlo, gli organizzatori sui social. L'appuntamento è alle 15 nella stessa piazza, protagonista a ottobre scorso della manifestazione del centrodestra contro il governo.

"Abbiamo voluto organizzare questo raduno in un luogo simbolo - spiegano gli organizzatori- una piazza che negli ultimi tempi è stata usata come palco per diffondere messaggi che non sono degni di una società civile. È tempo di reagire a questo modo di fare politica, una retorica vuota e senza empatia, che alimenta la divisione e fonda il proprio messaggio sull'odio verso il prossimo".