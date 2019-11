Scontro sul fondo Salva-Stati, Di Maio, no a una riforma che stritola Italia

Il premier "non ha firmato nulla", e il vertice che i parlamentari M5s chiedono non è contro di lui, ma è giusto fare il punto. Luigi Di Maio interviene con un' intervista in apertura del Corriere sulla vicenda del meccanismo di stabilizzazione finanziaria europea: "una riforma del Mes che stritola l'Italia non è fattibile". E dopo le parole del leader dem Zingaretti che sollecitava a 'trovare un'anima', dice di vedere un clima positivo, ma invita a non rovinarlo con slogan per l'elettorato. Dopo la manovra, spiega, nel 2020 avanti su salario minimo, conflitto di interessi e riforma della sanità.