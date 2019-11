Governo, Zingaretti: 'Nessuna tentazione di staccare la spina'. Di Maio: 'Abbiamo evitato Salvini tax'

"Questo è un governo che si è messo insieme per fare in modo che non aumentasse l'Iva". Così Luigi Di Maio parlando con i giornalisti a Casoria (Napoli). "Abbiamo scongiurato quella che possiamo definire la Salvini tax - ha aggiunto Di Maio - 600 euro in più a famiglia nel 2020 perché quel signore aveva fatto cadere il Governo". "Così come non gliel'abbiamo data vinta sul taglio dei parlamentari - ha detto il capo politico di M5S - perché la Lega aveva fatto cadere il governo anche per evitare il taglio dei parlamentari".

"Sulla partecipazione alle elezioni in Emilia-Romagna decideremo nei prossimi giorni. Questo vale anche per la Calabria", ha spiegato poi Di Maio ha risposto alla domanda di un giornalista sulla presenza delle liste di M5S alle prossime elezioni regionali. "Il 26 gennaio si vota in Calabria ed Emilia, poi c'è il turno di maggio o aprile per le altre sei regioni". "Dobbiamo presentarci dove siamo pronti, perche dove non siamo pronti dobbiamo essere onesti con i cittadini" ha concluso Di Maio.

"Per il M5S non è un momento semplice - ha poi aggiunto -. Abbiamo bisogno di un grande momento di riflessione in cui stabilire una nuova carta dei valori e dei nuovi obiettivi. Sono passati dieci anni e in dieci anni è cambiato tutto".

Intervistato su su Sky Tg24 a Bologna, Nicola Zingaretti è intervento sul governo: "Non abbiamo alcuna tentazione di staccare la spina al governo. Siamo la forza che con maggiore determinazione sostiene le scelte che si fanno insieme. Bisogna motivare l'esistenza del governo, le idee sono una cosa positiva, ma evitiamo polemiche che logorano la percezione di una squadra che lavora per l'Italia. Noi ci battiamo per una vocazione unitaria".

"Un Pd molto più partecipato emerge in questa tre giorni di Bologna - ha detto il segretario dem -, un Pd che discute del futuro con schiettezza, senza litigare, per una proposta politica per il futuro dell'Italia. Da domani con il nuovo statuto avremo un partito molto più aperto, con i circoli, le adesioni online, i gruppi tematici, un Pd che si apre alla partecipazione".