Attentato in Iraq, tornano oggi pomeriggio in Italia i militari feriti

"Oggi pomeriggio rientreranno i militari italiani feriti nell'attentato in Iraq rivendicato da Daesh". Lo ha detto il ministro degli Esteri Di Maio in audizione alle Commissioni di Camera e Senato sulle linee programmatiche della Farnesina, aggiungendo che andrà a riceverli insieme con il ministro della Difesa. Di Maio ha colto l'occasione per ribadire la "vicinanza del governo per i militari italiani all'estero per rischiano la vita ogni giorno".

La decisione del rimpatrio, si legge in una nota della Difesa, "è stata presa dopo che i medici militari italiani hanno appurato le loro condizioni presso l'Ospedale militare Usa della Base di Ramstein in Germania e deciso di trasferirli presso l'ospedale militare del Celio a Roma". Ad accogliere i feriti e i loro familiari all'aeroporto di Ciampino, dove arriveranno nel primo pomeriggio, ci sarà - oltre ai ministri Di Maio e Guerini - anche il capo di Stato maggiore della Difesa Enzo Vecciarelli.