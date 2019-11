Carfagna: 'Forza Italia Viva? Suggestione se cade governo'

Per Matteo Renzi, leader di Italia Viva, "andare a votare ora significa consegnare il Paese a Salvini, si chiama masochismo. Se il Pd e il M5s scelgono di andare a votare oggi di fatto disintegrano la propria rappresentanza in Parlamento". "Spero che il governo non crolli, lavoro perché vada avanti - ha aggiunto dal palco de Linkiesta Festival - Se ci sarà una crisi di governo seguiremo la Costituzione ma ora dobbiamo pensare a risolvere i problemi".

"Italia Viva è un grande cambiamento nella politica italiana, sta provocando scossoni più profondi di quello che sembra. Quando sarà chiaro cosa accadrà a febbraio e marzo, sarà sempre più evidente che è in corso un riposizionamento anche nella destra", ha detto Matteo Renzi. "Salvini, che ha fatto i conti, sa perfettamente che non si va a votare - ha detto durante Linkiesta Festival -. Noi cresceremo molto, ed è il motivo per cui sono molto preoccupati". "Siccome si aprirà, Italia Viva emulerà ciò che ha fatto Macron negli anni scorsi, indipendentemente da me" ha sostenuto Matteo Renzi commentando: "Lo ha capito Salvini e non l'ha capito qualche mio ex compagno di partito...".

"Se Renzi dichiarasse di non voler sostenere più il governo di sinistra ma di avere altre ambizioni, Forza Italia Viva potrebbe essere una suggestione". Così Mara Carfagna, a Linkiesta Festival, ha risposto a chi le domandava se immagina un'esperienza nel centrodestra diversa da FI, suggerendo il nome Forza Italia Viva. "Oggi io e Renzi siamo in due metà campo diverse", ha detto per poi aggiungere: "Non so cosa accadrà nei prossimi giorni, ma molti dopo 25 anni non si sentono a proprio agio in Forza Italia, oggi si sentono a casa d'altri".

"Porte aperte a chi vorrà venire a far parte del progetto non come ospite ma come dirigente - replica Renzi -, vale per Mara Carfagna e altri dirigenti, ma non tiriamo la giacchetta. Italia Viva è l'approdo naturale per tutti, è questione di tempo".

Poi l'esponente di Forza Italia e vicepresidente della Camera, commentando l'ipotesi di candidarsi alle Regionali in Campania, ha detto: "E' un discorso prematuro, si vota a maggio, bisogna essere pronti a ogni sfida. Governare quella terra è una sfida enorme, chi fa politica non può tirarsi indietro di fronte a eventuali sfide". "Candidata per gentile concessione di Salvini? Sono commossa ed emozionata", ha notato ironica Carfagna a Linkiesta Festival, confermando di aver incontrato "ieri sera" Silvio Berlusconi.