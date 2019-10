Università Cattolica, Nusiner è il nuovo direttore amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione dell'università Cattolica del Sacro Cuore ha nominato all'unanimità Paolo Nusiner direttore amministrativo. Nusiner avrà la responsabilità della gestione generale dell'ateneo con decorrenza dal primo gennaio 2020.

Nato a Bergamo, coniugato con due figli e laureato in Economia all'Università Cattolica, Paolo Nusiner dopo una decennale esperienza presso il gruppo multinazionale Italcementi, dal 30 ottobre 2002 ha assunto la carica di direttore generale del quotidiano Avvenire. È componente del Consiglio Generale della Federazione Italiana Editori Giornali (Fieg). Il 19 dicembre 2018 è stato nominato presidente di Ads, la società che certifica le diffusioni dei quotidiani e dei periodici italiani.

Dal 27 giugno 2015 è stato nominato da Papa Francesco, direttore per gli Affari Generali del nuovo Dicastero per la Comunicazione creato dalla Santa Sede per gestire la riorganizzazione del sistema comunicativo del Vaticano. Il primo gennaio 2018 è entrato a far parte del Cda dell'Università Cattolica. Paolo Nusiner succederà a Marco Elefanti, che concentra il proprio impegno quale direttore generale della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS. A Elefanti il Cda della Cattolica ha rinnovato il "proprio sentito ringraziamento per il lungo e appassionato lavoro svolto a servizio dell'Ateneo dei cattolici italiani".