Di Maio: 'Alleanza strutturale con il Pd? Mancano i presupposti'

"Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio rispondendo alle parole di Nicola Zingaretti.

"Con Franceschini lavoro benissimo, in questo governo c'è molta più serenità del precedente, quindi non è una questione contro questo Pd ma sono 10 anni che ci dicevano 'mettetevi insieme che potrebbe rappresentare un'alternativa per questo paese' e invece il voto umbro purtroppo dimostra esattamente il contrario".

"Non mi sento insidiato" da Giuseppe Conte "ma credo che questo governo sia una squadra che deve portare avanti insieme il programma di governo. Se facciamo squadra i cittadini potranno comprendere quello che stiamo facendo, altrimenti è difficile anche far comprendere quello che facciamo di buono".

Sulla manovra "dobbiamo fare ancora dei passi avanti, non c'è ancora l'accordo sulle partita Iva, sul regime forfettario che dobbiamo sistemare. Per questo oggi ci sarà spero l'ultimo vertice di maggioranza per chiudere la legge di bilancio e mandarla Parlamento".

"Ci sono di nuovo 8 milioni di euro all'anno per 3 anni a Radio Radicale. Ma diamoli ai terremotati...", ha detto poi Di Maio sottolineando che della questione si parlerà al vertice di oggi.