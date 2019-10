Nuovo altolà di Di Maio: 'Senza M5s non esiste il governo'

"I toni 'o si fa così o si va a casa' fanno del male al Paese, fanno del male al governo: in politica si ascolta la prima forza politica che è il M5s, perché se va a casa il M5s è difficile che possa esistere ancora una coalizione di governo". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio arrivando a Matera per Expo 2020 rispondendo a chi gli chiedeva delle parole del premier Conte di ieri sulla manovra.

"I toni di queste ore mi meravigliano, ci sorprendono e ci addolorano", ha detto. Ma poi ha smorzato i toni: "non c'è nessun ultimatum contro un ultimatum. Io credo soltanto che bisogna fare in modo che in questo governo ci sia meno nervosismo, meno prese di posizione dure e mettere al centro le persone e non le proprie opinioni".

Il ministro si è comunque detto "soddisfatto che domani finalmente si riunisce questo vertice di maggioranza che stavamo chiedendo da un po', un vertice di governo che deve servire a mettere nella legge di bilancio tre proposte che per noi sono imprescindibili: o si fanno o non esiste ancora la manovra".

Il ministro degli Esteri, insieme al collega Lorenzo Fioramonti e all'omologo degli Emirati arabi uniti Abdullah bin Zayed al Nahyan, partecipa a Matera alla presentazione del Padiglione italiano all'Expo 2020 che si aprirà tra un anno a Dubai.

In mattinata Di Maio Ha rilanciato su Facebook le richieste del Movimento 5 Stelle sulla manovra pubblicate ieri sul Blog delle Stelle. "Leggete bene!", scrive il capo del M5s postando il link al documento, nel quale i pentastellati si dicono "soddisfatti che finalmente sia stato convocato un vertice di maggioranza" per domani.