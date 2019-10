M5s, Grillo arriva alla festa a Napoli. Di Maio riunisce i suoi ministri, punto su manovra

Riunione a Napoli sulla legge di bilancio tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e gli esponenti M5S di governo. Il leader del Movimento, prima di recarsi a Italia 5 Stelle, ha riunito i ministri M5S per fare il punto sulla manovra e il decreto fiscale.

Quanto alla riorganizzazione del Movimento, Di Maio ha detto al Tg3: "Io non faccio una riorganizzazione del Movimento per i malumori". "Se io riorganizzo è perché gli italiani hanno bisogno ancora di più risposte. Noi siamo la prima forza parlamentare di questo governo e abbiamo il dovere di aiutare i cittadini", ha affermato, rispondendo a chi gli chiedeva se aveva in mente di fare alleanze per accontentare gli altri e sedare i malumori.

Intanto alla mostra Otremare è arrivato Beppe Grillo per parecipare alle celebrazioni dei 10 anni del Movimento 5 stelle