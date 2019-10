Gualtieri: 'Vicini ad accordo Ue contro frodi Iva'

Roberto Gualtieri in audizione alla commissione Finanze della Camera.

"Stiamo lavorando in Europa per il passaggio al regime definitivo sull'Iva che eliminerebbe le opportunità delle frodi carosello", ha detto il ministro.

"L'Italia ha appena chiesto alla Commissione europea di presentare una direttiva su una tassazione minima effettiva" delle multinazionali, in particolare i colossi del web che spostano profitti verso giurisdizioni favorevoli. Gualtieri ha aggiunto che "siamo molto vicino chiudere un accordo di cooperazione rafforzata a livello europeo per una tassa sulle transazioni finanziarie che si configura come sostanziale conferma del modello già in vigore" in Italia.