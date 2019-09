Manovra, tra i collegati famiglia e banca pubblica degli investimenti

Famiglia e banca pubblica per gli investimenti. Sono due dei provvedimenti che, secondo quanto si apprende, dovrebbero accompagnare la legge di Bilancio. Già lunedì con la nota di aggiornamento al Def saranno indicati i ddl collegati alla manovra. I ministeri starebbero ancora ultimando la lista da inserire nel documento. Lo scorso anno c'erano 12 collegati, alcuni poi effettivamente portati a termine, come il reddito di cittadinanza e la riforma dello sport, altri, ad esempio l'Ires verde, rimasti sulla carta. 'Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati, la mobilità sostenibile e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili', annuncia intanto il il segretario del Pd Zingaretti.

"Vale per l'Iva ciò che, in generale, vale per tutto il nostro sistema fiscale: non servono aliquote legali più elevate a carico dei contribuenti in regola, ma contrasto e recupero di evasione ed elusione, giusto il principio, richiamato dal Presidente Conte, del 'pagare tutti per pagare meno'". Lo afferma Confcommercio in una nota. Secondo l'associazione, i fondamentali della questione "restano pochi e chiari: l'economia del nostro Paese è ormai da tempo sostanzialmente in una condizione di crescita zero e richiede una riduzione netta della pressione fiscale complessiva; sarebbero dunque errate tanto scelte di incremento delle aliquote IVA con un impatto economico certamente recessivo, quanto operazioni di scambio compensativo tra più imposte indirette e meno imposte dirette con un impatto fiscalmente regressivo; la diffusione della moneta elettronica va sicuramente perseguita attraverso la riduzione di costi e commissioni e può essere incentivata attraverso stimoli fiscali a vantaggio di consumatori ed imprese senza la necessità di fare ricorso ad indiscriminate tasse sul contante".(