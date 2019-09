Legge elettorale: Piemonte chiede referendum, è 5/a Regione

Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il provvedimento per chiedere il referendum abrogativo della quota proporzionale prevista nella legge elettorale nazionale. E' così raggiunta la soglia delle cinque Regioni necessarie per ottenere la consultazione popolare. Il via libera questa sera, dopo tre giorni di sedute fino alla mezzanotte. A favore del documento della Lega tutto il centrodestra, inclusa Forza Italia. Centrosinistra e M5s al momento del voto hanno lasciato l'aula.



"Mi è arrivato un messaggio dal presidente della Regione Piemonte, è ufficiale: la primavera prossima avremo un referendum sul maggioritario, finalmente potranno votare 60 milioni di italiani, chi vince governa, chi perde non rompe le palle". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco della festa del partito a Genova commentando il sì del Piemonte alla richiesta di referendum sulla legge elettorale nazionale. "State tranquilli proveranno a fermare anche questo referendum, ma raccoglieremo milioni di firme", ha detto Salvini.



Salvini ha chiuso il comizio alla Zena Fest, la festa del partito del Carroccio a Genova, lanciando merendine dal palco verso i militanti. Chiaro il riferimento ironico alla proposta del governo di mettere la tassa sulle merendine. La folla grida 'Matteo, Matteo' e 'C'è un solo capitano". Salvini, con al fianco il sindaco di Genova Bucci ha intonato la celebre canzone genovese 'Ma se ghe penso'.