Meloni, il 30/11 Casa dei patrioti

(ANSA) - ROMA, 23 SET - "Fratelli d'Italia lavora per costruire una visione e un'idea di governo alternative per l'Italia. Il titolo di Atreju19 è stato "Sfida alle stelle, l'Italia che pensa in grande" perché io non voglio rinunciare a una nazione capace di parlare di miracolo italiano". Lo afferma la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, partecipando a "Povera Patria", in onda stasera su Rai 2.

"L'evento programmatico, dal titolo "la casa dei patrioti" che FdI ha indetto per il 30 novembre - aggiunge Meloni - sarà una chiamata alle armi rivolta non soltanto a chi fa politica ma anche alle tante personalità che in Italia ci sono, che eccellono nei loro ambiti, che si sentono patrioti e che vogliono fare la loro parte in questo progetto ed essere un valore aggiunto".