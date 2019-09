Ddl Pillon: Bonetti per 'lasciarlo nel cassetto'. Plauso Pd

Plauso del Pd il giorno dopo l'annuncio della ministra delle Pari Opportunità e della Famiglia a Radio24 di voler 'lasciare in un cassetto' il ddl Pillon sull'affido condiviso. "Plaudo - dice il capogruppo Dem al Senato Andrea Marcucci - all'iniziativa della ministra Bonetti. Il governo ha bisogno di fatti concreti per marcare una svolta rispetto al passato. Archiviare per sempre il famigerato decreto Pillon vuol dire chiudere con una pericolosa concezione della famiglia e con un'idea medioevale delle donne. E' una buona partenza".