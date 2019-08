Governo: Cartabia si sfila, porterò a termine il mandato alla Consulta

"L'incarico alla Corte costituzionale, che mi è stato affidato otto anni fa e che si concluderà nel settembre 2020, richiede grande impegno e responsabilità e intendo portarlo a compimento per il valore che la Costituzione gli attribuisce per la vita del Paese e soprattutto per quella di ogni singola persona". Lo ha dichiarato all'ANSA Marta Cartabia, vice presidente della Corte Costituzionale, tra i nomi emersi nei giorni scorsi come probabile incaricata premier.

La dichiarazione di Marta Cartabia di voler portare a termine il proprio mandato di giudice della Corte costituzionale fino al settembre del 2020 e quindi di essere ora indisponibile rispetto a un'ipotesi di incarico a premier, giunge all'indomani della sua salita alla vetta del Gran Paradiso, realizzata ieri con i suoi famigliari, accompagnati dalla guida alpina valdostana Alessandro Munier e da Luisa Vuillermoz, direttrice della Fondation Grand Paradis. "Di rientro dallo splendore del Gran Paradiso - spiega - leggendo le notizie dei giorni scorsi rilevo che solo alcuni hanno sottolineato un dato importante e per me decisivo".