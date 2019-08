Crisi governo: Salvini, dateci forza di prendere in mano il Paese - LIVE da Pescara

LA DIRETTA

"Noi guardiamo avanti e chiediamo agli italiani la forza di prendere in mano questo Paese e salvarlo, riportarlo dove i nostri nonni lo avevano lasciato". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco di Pescara. "Bisogna far le cose bene, in fretta e con coraggio, bisogna sbloccare le opere pubbliche, non abbiamo bisogno di ministri che le bloccano. Non sopporto più i no, io che sono l'uomo più paziente del mondo". Così Matteo Salvini a Pescara. "Siamo disposti a mettere in gioco le nostre poltrone, magari lo pensano gli altri alle poltrone, noi siamo al servizio del popolo italiano".



Bagno di folla per Matteo Salvini appena uscito dall' hotel Carlton di Pescara dove ha atteso di recarsi a piedi allo stadio del mare di Pescara per l'incontro pubblico programmato. Stretta di mano e selfie, a decine, applausi e incoraggiamenti: "non mollare Matteo " , gli é stato gridato. Il vice premier ha incassato sorridendo ha risposto "vedrai vedrai ". Ad attenderlo in riva al mare circa 3 mila persone.