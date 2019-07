Ok Senato a ddl taglio parlamentari

(ANSA) - ROMA, 11 LUG - L'Aula del Senato ha approvato il disegno di legge costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari con 180 voti favorevoli, 50 contrari e nessuna astensione. Serviva la maggioranza assoluta. Ora si torna alla Camera per l'approvazione definitiva. Forza Italia, come ha annunciato in Aula, non ha partecipato al voto.