Ue: stasera il cdm, slitta la legge di assestamento dei conti

Potrebbe slittare l'approvazione della legge di assestamento di bilancio. E' quanto si apprende in ambienti governativi. Una riunione del Consiglio dei ministri sarà convocata per questa sera ma sul tavolo potrebbe non arrivare l'assestamento dei conti che serve anche a dare risposta all'Ue nella trattativa per evitare la procedura d'infrazione. Al momento la notizia non viene confermata da nessuna fonte ufficiale ma è dalla scorsa notte che l'ipotesi si rincorre e già si ipotizza un nuovo Cdm lunedì o martedì.