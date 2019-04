Brexit: Corbyn, molto bene il primo incontro con May

"I colloqui odierni sono stati costruttivi, entrambe le parti hanno mostrato flessibilità e impegno a porre fine all'attuale fase di incertezza sulla Brexit". Lo ha reso noto un portavoce di Downing Street a proposito dell'incontro tra la premier Theresa May e il leader laburista Jeremy Corbyn. "Abbiamo concordato un programma di lavoro per il popolo britannico, che protegga i posti di lavoro e la sicurezza", si legge dal Guardian.

"Molto bene": così Jeremy Corbyn ha risposto oggi a Pippa Crerar, notista politica del Daily Mirror, che gli chiedeva come fosse andato il primo incontro con Theresa May alla ricerca di un compromesso sulla Brexit conclusosi nel pomeriggio. Il leader laburista non ha aggiunto altro - secondo quanto twittato dalla Crerar - limitandosi a dire che il vertice con la premier Tory è durato due ore circa, che era presente anche il ministro ombra del Labour per la Brexit, Keir Starmer, e che ulteriori colloqui sono in vista a breve.

"Il 12 aprile è la data ultima per una possibile approvazione" dell'accordo di ritiro: "se la Camera dei Comuni non dovesse pronunciarsi entro questa data, nessuna proroga supplementare di breve durata sarà possibile". Così il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker alla miniplenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. "Dopo il 12 aprile rischiamo di mettere a repentaglio il buon svolgimento delle elezioni europee e di minacciare il buon funzionamento dell'Ue", ha aggiunto.