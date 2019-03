Luca Casarini capo missione nave ong Mediterranea. Salvini: 'Questa è la nave dei centri sociali'

Luca Casarini è il capo missione della nave della ong Mediterranea. Contro di lui va all'attacco il ministro dell'Interno, Matteo Salvini: "Questa - dice - è la nave dei centri sociali, perché a nome della nave sta parlando Luca Casarini: vedete i precedenti penali del signore che era noto per essere leader dei centri sociali del nord est, con precedenti penali vari".

IL CASO DELLA NAVE MARE IONIO

A bordo, ha aggiunto, "ci sono altri esponenti di sinistra e ultrasinistra, che stanno a mio parere commettendo un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina perché hanno raccolto questi migranti in acque libiche" mentre "stava intervento una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi evidentemente ed esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell'alt della Guardia di finanza".