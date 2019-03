Conte: "Sblocca Cantieri mercoledì in Cdm"

Il decreto "sblocca cantieri mercoledì va in Cdm", ha confermato il premier Giuseppe Conte a Cuneo dove con il ministro Danilo Toninelli si è recato per il completamento dell'autostrada Asti-Cuneo. "C'è ancora un tavolo tecnico a Roma, questa sera, stiamo rivedendo le ultime norme".

"Non solo sblocchiamo i cantieri, ma lo facciamo con un approccio ben diverso rispetto al passato. Nessun regalo ai concessionari, nessuna proroga ad libitum. Quel che è giusto pagare, si paga per il resto non si regala niente", ha detto il presidente del Consiglio. "La soluzione compromissoria, se mi concedete anche un po' ricattatoria, 'tu mi realizzi un pezzo di infrastruttura e io ti concedo una proroga ben consistente della concessione, con questo governo non funziona", ha affermato il premier nel corso dell'incontro con i sindaci astigiani e cuneesi, in prefettura a Cuneo. "Sembrava indolore ma sono stati lasciate sul tavolo dei concessionari, in generale, tanti soldi dei cittadini", aggiunge Conte.

L'autostrada Asti-Cuneo è tuttora incompiuta a 29 anni dall'accordo firmato da ANAS e dalla concessionaria Satap per l'avvio dei lavori. Per concludere l'autostrada, di cui il primo tratto è stato inaugurato nel 2005, mancano ancora 9 chilometri. "Siamo qui per risolvere i problemi, tocca a noi assumerci la responsabilità, ci impegniamo a risolverli", ha detto Conte durante il sopralluogo al cantiere della Asti-Cuneo. Dal 2012, anno in cui si sono fermati i lavori, "sono passati troppi anni", aggiunge il premier. Il progetto della Asti-Cuneo "non cambia ma rispetto a quello redatto con Delrio si risparmiano 213 milioni di euro perché non ci saranno proroghe alla concessionaria. All'inizio dell'estate potrà partire il primo lotto", ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli.



"Il decreto sblocca cantieri è fondamentale per far ripartire le infrastrutture: deve essere fatto prima possibile. Si tratta di oltre 300 cantieri e 200 mila posti di lavoro. Presenteremo un testo al prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì", ha detto il vicepremier e Ministro dello Sviluppo, Luigi Di Maio.